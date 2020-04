RAMADAN et riposte contre COVID-19 : Le ministre de l’Education réceptionne un don important de l’ISESCO.

Le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla a réceptionné ce vendredi 24 avril 2020 un don de l'Organisation du Monde islamique pour l'Education, la Science et la Culture (ISESCO).



Composé de 20 tonnes de riz, 100 cartons d’huile, du sucre, un lot de détergents, des produits phytosanitaires, des thermo flash etc., les articles sont destinés aux couches vulnérables et des structures de santé des collectivités territoriales de Pikine et Guédiawaye.



Au nom du Secrétaire général de l’ISESCO, le Secrétaire général de la commission nationale pour l’UNESCO a remercié le ministre de l’Education national pour ses orientations stratégiques consistant surtout à commencer l’appui par cette action sociale.



Le ministre de l’Education nationale avec à ses côtés le maire de la ville de Guédiawaye, le maire de Pikine entre autres s’est félicité de cet élan de solidarité de l'ICESCO qui dit-il « sans nul doute accompagnera la riposte de l’Etat du Sénégal contre le Covid-19 » .



« A la veille de ce mois béni du Ramadan, ces denrées alimentaires vont beaucoup soulager les populations bénéficiaires déjà très affectées par le couvre-feu » a indiqué Mamadou TALLA.



Les maires de Pikine et celui de Guédiawaye ont tour à tour félicité le secrétaire général de la Commission nationale de l’UNESCO Aliou LY qui déclarent-ils « œuvre beaucoup pour le rayonnement de l’Education dans la banlieue ».



Ils ont aussi apprécié le geste de l’ISESCO qui sera d’un grand apport pour les bénéficiaires et surtout pour les personnes vivant avec un handicap.



Le représentant de l’ISESCO Aliou LY a annoncé que d’autres appuis vont suivre notamment celui destiné à soutenir l’initiative « Apprendre à la maison ».