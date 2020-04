RAMADAN ET COVID-19 : Malick Gakou souhaite que Dieu répande sa grâce et sa miséricorde sur le Sénégal.

Je souhaite un bon mois béni de ramdan à toute la Oummah islamique.



Que Dieu répande sa grâce et sa miséricorde pour la sauvegarde de l'humanité menacée par la pandémie du Covid-19 et protège notre pays face aux perspectives de son développement dans la Concorde et l'unité nationale.



Ramadan Kareem



Jumha Moubarak