RAMADAN À TOUBA - Plus de 400 familles soutenues par la structure 'Touba Ça Kanam ' à travers une journée de solidarité

Pour une troisième fois consécutive, la structure ''Touba Ça Kanam'' a dégainé, en cette période de ramadan, environ une vingtaine de millions de francs Cfa pour venir en aide aux populations démunies de la cité religieuse. L'initiative de sa commission sociale a tablé sur quatre centaines de familles avec comme ambition d'octroyer à chacune d'entre elles un sac de riz, du sucre, des dattes, des habits et des soutiens d'ordre financier. Des chaises roulantes et des béquilles ont aussi été offertes à quelques personnes handicapées.



Serigne Mourtadha Mbacké Abdou Fatah, qui est le Président de ladite commission de préciser que les fonds investis sont issus de participations gracieuses de bonnes volontés. "Ce geste n'a rien à voir avec le projet qui requiert de chaque mouride la participation financière et mensuelle de 1000 francs. Nous avons convenu qu'il ne fallait nullement toucher à ces cotisations, l'argent étant destiné aux projets déjà fixés. C'est juste des gestes volontairement consentis par des membres isolés et des appuis çà et là récoltés qui ont permis d'organiser cette journée de solidarité, sachant qu'il existe un nombre important de populations économiquement limitées et qui vivent de manière infortunée dans les quartiers périphériques de Touba.'' Des propos qui seront renchéris par Serigne Khadim Diouf, administrateur de la structure.



La cérémonie de remise des dons qui a eu lieu dans la salle de conférences de Darou Khoudoss, a permis à ''Touba Ça Kanam '' de revenir sur l'essentiel de ses objectifs qui se résume à aider les populations à mieux vivre. Ce qui passe, selon Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou, par la construction d'infrastructures sanitaires, hydrauliques...mais encore par des actions de bonne volonté déjà concrétisées avec l'achat de bennes à ordures, de machines d'hémodialyse, d'ambulances, de véhicules de service comme celui offert à la dahira ''Safinatoul Amann '', de participation financière et d'engagement à construire un bâtiment au niveau de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba etc...



La rencontre présidée par Serigne Habibou Ibn Serigne Fallou, a enregistré la présence de plusieurs personnalités religieuses, celle du député Sadaga. Le maire de Touba a aussi dépêché une forte délégation...