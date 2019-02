RACINE SY AUX RESPONSABLES DE PODOR : « C’est Dieu qui donne et lui seul »

Le patron des patrons du Tourisme a fait une mobilisation exceptionnelle. Pendant des secondes, hier, son discours a été entrecoupé au meeting de Macky Sall à Podor. Des centaines et des centaines de ses inconditionnels, ont chanté et scandé son nom. Tam-tams, pancartes à son effigie, danses et chants, le nom de Racine Sy était partout. Dans la foule venue nombreuse, les tee-shirts de couleur jaune ou sur les pancartes, on pouvait lire et sur plusieurs mètres : "And Liggey Sénégal Ak Aacine" (Alsar).

" Macky a toujours gagné à Podor mais ce qui reste à faire, c'est d'améliorer le score ", a-t-il invité les responsables indiquant au passage et en réponse au discours de Me Moussa Diop que tout vient de Dieu, le créateur.

"Personne ne peut obtenir sur terre, ce que dieu n'aura pas décidé pour lui. Il faut avoir un esprit d'ouverture", a déclaré Racine Sy devant le chef de l'Etat. Preuve que c'est lui qui a le plus mobilisé, après son discours, le stade s'est s'est vidé. Comme si tout le monde attendait qu'il s'exprime pour enfin, vaquer à ses préoccupations alors que le meeting n'avait pas fini. Mais le président Macky Sall s'était déjà exprimé un peu pus tôt pour son temps d'antenne enregistré depuis depuis Podor.