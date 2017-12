Questions Sécuritaires : le Pm dévoile un pan de sa stratégie

La question sécuritaire a eu une large part de la DPG du Premier ministre Muhamed Dionne. « On ne peut parler de Sénégal pour tous sans la prise en charge correcte de la question sécuritaire », a débuté le Chef du gouvernement évoquant cette question.

Aussi, a-t-il laissé entendre, l’Etat s’est engagé dans cette tâche. « Ce qui justifie que depuis 2014 le renforcement des équipements des moyens de surveillance, de renseignements et d’intervention des forces de défense ».

Des moyens substantiels ont été déployés pour la création d’une cellule de lutte anti terrorisme et la construction de nouveaux commissariats, postes et de police a l’intérieur du pays et au niveau frontalier.

En sus d’un recrutement de 5000 personnels de police et de 13.000 de proximité, un cadre d’intervention et de coordination ministériel de lutte anti-terroriste et unité spéciale ont été mis en place avec équipements de dernière génération, a poursuivi Dionne. Il a dans la même lancée laissé entendre que la législation pénale a été adaptée pour mieux lutter contre la menace terrorise et la cybercriminalité.

« Sur les trois prochaines années le Président a décidé d’engager la construction de 15 nouveaux commissariats de police à Dakar et dans les Régions dans le cadre du programme pluriannuel », avait annoncé le ministre de l’Intérieur. Il a été confirmé par le Premier ministre qui a par ailleurs ajouté qu’une dizaine de brigades de gendarmerie sera également construite et aussi la réhabilitation de 7 casernes de gendarmerie.

Les effectifs de défense et sécurité seront également renforcés ainsi que la coopération nationale, sous régionale et internationale mieux développée pour une synergie des actions notamment dans le domaine du renseignement et la surveillance aux frontières.

Pour finir et concernant la protection civile, il est prévu le relèvement du niveau d'équipements du service des sapeurs-pompiers par la construction de 20 casernes réparties dans 11 régions. « Des mesures de protection civile seront prises dans les lieux recevant du public notamment les marchés », a conclu le Chef du Gouvernement.