Question sécuritaire : le ministre des Forces armées aux auditeurs sortant du CHEDS

Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité CHEDS a tenu ce jeudi 19 janvier 2023 sa rentrée académique des auditeurs de la promotion 2022/2023. Venu présider la cérémonie, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba a fait savoir que le Cheds est un cadre de capacitation qui permet de mettre les civils et les militaires pour une formation pointue dans le domaine de la sécurité qui est devenu un enjeu géostratégique important. " L'environnement de sécurité de la Sous-région s'est volatilisé et il importe à la fois que nous ayons des hommes et des femmes d'horizon divers dans le cadre d'une formation multidimensionnelle", a-t-il expliqué.



A cet effet, le ministre des Forces armées a tenu à féliciter le Chef d'état-major général des armées ainsi que les officiers qui ont participé à la formation qui nous a permis d'être fier de nos civils et militaires.



Pour sa part, Aminata Khouma membre de la communauté CHEDS évoque que les nouveaux auditeurs ont un défi important à relever au niveau professionnel dans le domaine de la sécurité. Consciente, de ce qui les attend, elle se dit prête comme des soldats sur le théâtre des opérations à faire face sur le plan stratégique sur les questions de défense et de sécurité.