Question du troisième mandat : Tirs groupés contre Macky et ses collaborateurs.

La question du troisième mandat s'est invitée à la marche de protestation pour la libération de Guy Marius Sagna. Thierno Bocoum, Idrissa Diallo, Kilifeu et Simon sont unanimes à reconnaître que ceux qui agitent cette question du troisième mandat cherchent à détourner les citoyens des questions essentielles comme le rapport de la Cour des comptes et de la hausse du prix de l'électricité. Ces intervenants déplorent énergiquement l'attitude du régime en place et au plus haut niveau celle du président de la République Macky Sall...