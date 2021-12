Théodore Chérif Monteil après avoir revu et apprécié à sa juste valeur le projet de budget du ministère du tourisme, s'est offusqué de l'absence de question sur les travailleurs d'Air Afrique qui attendent leur dû depuis plus de 20 ans.



"La seule chose qui continue à me préoccuper, ce sont les 252 travailleurs de Air Afrique qui attendent d'être indemnisés. Ils n'attendent pas une aumône, mais leur dus. 20 ans que les pères de famille devenus grand-pères souffrent dans leur chair. 9 milliards de créance additionnelle qu'ils attendent. Je ne peux pas comprendre qu'un pays comme le Sénégal puisse continuer à laisser mourir ces pères de famille sans s'en émouvoir", s'est-il offusqué.