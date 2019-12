Question de la drogue/ Aly Ngouille Ndiaye  précise : « La drogue, on l’incinère »

Les saisies multiples de drogue au port autonome de Dakar, aux larges des côtes et dans d'autres circonscriptions du pays continuent d'alimenter les débats et se sont invitées lors des débats parlementaires à l’assemblée nationale.



En effet, lors de son passage devant le parlement sénégalais, le ministre de l'intérieur a été interpellé sur la circulation de la drogue. Mais le ministre Aly Ngouille Ndiaye s'est lavé à grande eau par rapport à la drogue saisie.



« La drogue dont on parle c'est la drogue saisie par les forces de sécurité. Et c'est une forme réussite de la Douane, de la police, de la gendarmerie et de l'Ocritis qu'il faut saluer », souligne Aly Ngouille Ndiaye qui précise que la drogue saisie a toujours été incinérée.



« Je peux vous assurer que la drogue on l’incinère. A chaque fois que nous procédons à des saisies de drogue, on l’incinère en présence de la presse nationale" conclut le

Ministre de l’Intérieur.