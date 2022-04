Questekki / Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall n’est plus un bon élève du FMI? »

À l’Assemblée nationale, durant toutes ces années, la réponse du régime de Macky Sall à mes critiques sur sa politique économique était que le FMI lui avait décerné une bonne note. Cela leur suffisait comme ambition politique : rester éternellement un bon élève du FMI.



Les choses sont devenues plus sérieuses. Il faut disséquer l’interview du Représentant du FMI, un Africain comme nous et qui connaît la zone franc.



1. Sur la dette, le FMI affirme que le Sénégal a dépassé le seuil d’endettement de 70% fixé par l’UEMOA pour la dette extérieure de l’État et des organismes publics. Il s’y ajoute les arriérés intérieurs que le Ministre ADD cache sous le filtre d’obligations impayées. Plus de 500 milliards qui plombent les PME et PMI et le centre de santé de Gaspard Camara pour cent millions.



2. Le FMI nous apprend que les recettes budgétaires attendues du pétrole et gaz seront de 1% du PIB, moins de 150 milliards par an, au moment où le service de la dette par rapport aux recettes dépasse les bornes. L’échec macroéconomique de Macky Sall est évident.



3. À court terme, le FMI confirme les difficultés de maintenir les prix à la pompe face à la hausse des prix du pétrole. J’avais prévenu ADD, il devra passer des nuits blanches et trouver 500 milliards pour ses subventions.



Voilà les commentaires du professeur FMI sur la copie de l’élève Macky Sall dans l’examen de finances publiques. Quant au vrai développement, l’industrialisation, Macky Sall ne veut pas s’inscrire au cours, encore moins passer un examen. Le peuple doit l’orienter dans une autre école, celle des chefs d’État à la retraite.



Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.