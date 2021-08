Questekki / Le football sénégalais sur les traces de Macky Sall : Capter les rentes par des mandats infinis pour Augustin (Mamadou Lamine Diallo)

Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Tekki a consacré son "Questekki" n° 262 à la question liée à la gestion du football sénégalais. Précisément au quatrième mandat que brigue le président sortant de la Fsf, Augustin Senghor au soir de l'assemblée générale élective du 7 août prochain. De son avis, le Sénégal a toutes les cartes en main pour réaliser de biens meilleures performances sportives (Gagner la CAN, atteindre les demi-finales d'une coupe du monde etc...)



Le parlementaire estime que dans ce consensus "forcé" il y a déjà eu : " un mort de trop à Pikine, Samba Sarr." Il ajoutera qu'à l'image de la configuration politique Sénégalaise, les dirigeants sportifs en place s'enlisent de jour en jour aveuglé par le pouvoir et les privilèges...





" On l’oublie trop souvent, les découvertes de gisements de gaz panthère et lion, en Côte d’Ivoire à la fin des années 90, ont joué un rôle important dans l’évolution politique qui a abouti à la guerre civile entre les protagonistes politiques, Ouattara, Gbagbo et Bédié. Ce n’est donc pas une vue de l’esprit, lorsqu’on écrit que le Sénégal peut prendre cette direction, compte tenu de l’affaiblissement systématique des institutions que mène le régime de Macky Sall : Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, mairies, justice, Opposition politique, et football aujourd’hui, loisir préféré d’une jeunesse sans emploi."



"Le Sénégal a les joueurs qu’il faut et l’entraineur pour gagner la coupe d’Afrique et aller en demi-finale de la coupe du monde. Il lui manque une fédération efficace et patriote."



"L’Auguste Senghor suit les traces du Président Macky Sall : wax waxett et consensus forcé pour son quatrième mandat. Il avait promis publiquement qu’il ne ferait pas de quatrième mandat. Le voilà, après un deal à la CAF, dans du forcing pour s’imposer indéfiniment à la tête du football sénégalais soutenu par la galaxie corrompue de l’APR, avec en ligne de mire les retombées des rentes pétrolière et gazière attendues dans les prochaines années. Celle-ci s’est permise de s’attaquer à Sadio Mané qui a fait une observation sur la pelouse de Thiès. La confiance entre joueurs et fédération sera rompue."



"Comme on voit, la méthode Macky Sall fait tache d’huile : réduire les opposants à leur plus simple expression et s’imposer par la force indéfiniment à la tête des institutions. Déjà, un mort de trop à Pikine, Samba Sarr."