Questekki : « La réforme de la gouvernance foncière est devenue une urgence absolue » (Mamadou Lamine Diallo)

Dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI), le député Mamadou Lamine Diallo fustige la vente des appartements de Eden Rock qui appartenaient à Bibo Bourgi le co-accusé de Karim Wade. En vendant ces appartements, le gouvernement valide l’occupation du Domaine Public Maritime est-il d’avis.

« On le sait, le foncier risque de devenir un point de cristallisation des injustices du régime BBY. En effet, prenons quelques exemples, le DPM de la Corniche Ouest de Dakar. Le ministre Fofana a reconnu les occupations illégales de ce domaine et a promis un gel des travaux en attendant une concertation. Il a même dans une tribune accepté des mesures proposées par la Société Civile, le Perl. Pourtant le gouvernement veut vendre des appartements saisis sur Bibo Bourgi par la CREI et situés sur le DPM. Quelle contradiction ! En vendant ces appartements, le gouvernement valide l’occupation du DPM. Les plages Anse Bernard auraient été déclassées par l’Etat et cédées à des Sud-Africains selon plusieurs concitoyens. On attend la clarification du ministre Fofana en campagne électorale permanente et très prompt à attaquer l’opposition patriotique et responsable », a écrit Diallo.Concernant le foncier en zone rurale, accuse t-il, « l’alliance des maires corrompus et la direction des domaines font des ravages. Comment peut-on expliquer en l’état actuel de la législation, qu’une société qui a pignon sur rue certes comme Sedima, peut en 5 ans se retrouver avec un titre foncier de 225 ha qui correspond à une valorisation de 45 milliards de francs. Quelle mise en valeur de la Sedima lui a permis d’obtenir cette propriété? Sur les terres requalifiées de lotissement de Djilakh dans la commune de Sindia, un titre foncier a été octroyé à la Sedima. Sauf à dédommager la Sedima, comment l’Etat peut lui retirer ce titre foncier sous peine d’être accusé de favoriser l’insécurité juridique ».Selon MLD enfin, la réforme de la gouvernance foncière est devenue une urgence absolue tant l’instinct de prédation domine dans le foncier à BBY.