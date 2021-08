Questekki : « La pluie met en évidence l’incompétence du régime FayeSall » (Mamadou Lamine Diallo)

Parcelles Assainies, Guédiawaye, Pikine, Route Nationale N°1, Keur Massar, Touba encore sous les eaux en ce début d’hivernage. Le malheur qui s’abat sur ces populations a pour seul responsable le gouvernement, selon les propos du Président du mouvement Tekki, paru dans son dossier de ce mois. « Comme la faim, les inondations rongent l’âme des individus. Il faut visiter les personnes touchées pour sentir ce qu’elles vivent. Macky Sall, ses ministres et DG manquent d’empathie. Ils ont leurs âmes rivées sur les milliards accumulés ».



Taxé de médecin après la mort, sur le projet de gestion des inondations qui a démarré il y’a quelques jours, le président Mamadou Lamine Diallo n’a pas manqué d’ironiser. « Comment comprendre que c’est en juin 2021 que l’Assemblée nationale a daigné examiner un rapport de mission sur les inondations qu’elle a commandité en octobre 2020? Le gouvernement et les députés de Macky Sall sont venus dire qu’ils ont bien travaillé et tout est sous contrôle. Je leur ai donné rendez-vous en septembre 2021 dans quelques localités du pays où des travaux étaient en cours. Les faits sont têtus, le verdict est tombé. C’est l’échec total. Une des raisons en dehors du manque d’esprit scientifique dans les décisions est la politisation des postes de direction. »



Dans cette affaire d’inondations, il précise qu'il y a bel et bien un problème de conception et de méthode. Selon lui, c’est une affaire structurelle dès lors qu’il est établi scientifiquement que le Sénégal est entré dans une période pluvieuse de 30 ans à partir de l’an 2000. Tout le monde constate qu’il y a un problème de coordination dans la lutte contre les inondations et que les ministères impliqués sont nombreux. « Covid 19, inondations, chômage et hausse des prix, la vie est intenable au pays de la Téranga. Il faut changer la gouvernance de ce pays. »