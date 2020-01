Questekki - Gestion des hydrocarbures : MLD s’attaque encore au dialogue et révèle une aggravation de la dette publique

Le britannique Cairn sera a aux commandes pour l’exploitation du pétrole à Joal. Une production importante est attendue selon Mamadou Lamine Diallo de 100 000 barils par jour mais qui regrette encore une fois que dans cette affaire, comme celle du gaz de St Louis, » le Président Macky Sall décide seul et le surdoué Mactar Cissé exécute sans hésitation, ni murmure, en « bon enfant de troupe ». Le partage de la rente est l’enjeu de la production des hydrocarbures accuse-t-il, et Macky Sall « seul a décidé de combien le Sénégal va disposer ». Aussi tacle-t-il encore les négociateurs présents à la table du dialogue national alors que « Macky Sall signe pour Joal, mais aussi entreprend tout seul la réforme de Petrosen ».



Ce n’est pas tout, puisque le Président du mouvement Tekki assure que Macky Sall est surveillé par le FMI qui vient de constater l’aggravation de la dette publique. « Le dossier du Sénégal est passé au Conseil d’administration après la deuxième loi de finances rectificative 2019 et surtout la hausse du prix de l’électricité qui est une des conditionnalités du FMI. Dans la foulée, il a requalifié la dette publique de faible à modéré, un euphémisme pour ne pas affoler les marchés » affirme-t-il. La question économique de la semaine (QES TEKKI) d’affirmer donc que « l’ajustement structurel est en marche, hausse de certaines taxes, hausse des prix, et coupe dans les dépenses publiques pour payer la dette publique du régime surendetté du Lamtoro Macky Sall ».