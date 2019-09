Questekki : « Deux milliards de fonds politiques pour le chef de l’Opposition » (MLD)

Dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI), Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, accuse Macky Sall de vouloir diviser l’opposition en octroyant deux milliards de fonds politiques au chef de l’Opposition afin d’étouffer le scandale du gaz. Après l’intimidation et la répression pour l’opposition, ce sera la sucette pour des leaders politiques, le statut du Chef de l’Opposition à la clef un budget de deux milliards au moins. Pour Macky Sall, indique le député, l’opposition sera divisée et ne participera pas ainsi au combat contre la spoliation de notre gaz. Tout cela avec un seul objectif, l’émirat gazier. Le report des locales, les sorties de la société civile à sa botte dirigée par l’ONG 3D, le recul de façade sur l’audit du fichier et du processus électoral sont des manœuvres pour diviser l’opposition et attirer des leaders politiques dans son schéma constitutionnel pour asseoir le pouvoir de la dynastie Faye Sall, fera savoir aussi le leader de Tekki.

Il a par ailleurs accusé le régime de semer le désordre et la désolation dès qu’il pleut parce que l’assainissement dans les projets est négligé. La raison, selon Mamadou Lamine Diallo, est que les dépenses relevant de l’assainissement sont captées par la corruption des autorités. Résultat pas d’assainissement et les populations des villes pataugent dans les eaux de pluie et les eaux usées. La corruption du régime restant donc responsable des inondations, note t’il...