"Querelles" au sein de l'APR : "Je ne suis pas là pour me ranger derrière qui que ce soit. Le président est notre dénominateur commun... Respectons notre orientation de parti" (Néné Fatoumata Tall)

Le ministre de la jeunesse n'a pas été insensible aux remous qui sévissent dans l'Alliance pour la République. Néné Fatoumata Tall, responsable politique à Guédiawaye qui était l’invitée de la Rfm ce matin, s'est exprimée sur la question des supposés positionnements de certains camarades de parti autour du président de la République.

"Si, comme on le dit, ces gens sont dans cette posture, j'estime que ce n'est pas le moment. Nous devons soutenir les projets et réalisations du chef de l'État qui est d'ailleurs, notre dénominateur commun..." conçoit le ministre de la jeunesse.

La redynamisation et l'animation du parti doivent aussi, selon Néné Fatoumata Tall, être les préoccupations de tout responsable. Pour cela, il est opportun pour les membres du parti de se conformer à la discipline de parti et à la marche de ces instances.



La responsable politique de l'Apr à Guédiawaye jugera "qu'elle n'est là pour se ranger derrière quelque homme politique que ce soit, si ce n'est le président de la République qui, selon elle, doit être accompagné et soutenu dans sa politique".

Elle tiendra aussi, avec tout le respect qu'elle doit à ses camarades de parti, à appeler la jeunesse à cesser les querelles et se réunir autour de l'essentiel, qui est de se concentrer sur le programme qui doit être mené durant le quinquennat...