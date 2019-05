Quench à Diène Kaïré : « Je vais le battre par Top 5… Il doit me respecter… »

Après son voyage en Espagne pour un mois et 15 jours, Quench est de retour avec une grande forme en vue de son combat contre le fils de Boy Kaïré, le 16 juin prochain. Le lutteur de Lansar se dit très confiant contre Diène Kaïré et lui rappelle une chute par Top 5 spectaculaire pour se forger une plus grande considération de la part de son adversaire.