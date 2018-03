Quels sont les soutiens de Youssou Ndour ? Quels sont ceux qu’il recherche encore ?

DAKARACTU.COM Youssou Ndour n’a pas perdu de temps après sa déclaration de candidature, pour commencer à constituer son staff de campagne. Il a clamé urbi et orbi qu’il mettrait « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut », et sa première pioche semble recouper cette préoccupation. Nommer comme coordonnateur de son mouvement Fekkee Ma Ci Bolé l’ancien gouverneur de Dakar, Saliou Sambou, connu pour sa rigueur et son expertise administrative, est un acte fort. Celui-ci a pour adjoint Mohamed Preira. La mobilisation est assurée par un fidèle parmi les fidèles, Mara Dieng, tandis que les relations presse et la communication sont dévolues à Charles Faye, journaliste connu. Mounirou Sy, constitutionnaliste, est nommé conseiller juridique, chargé des alliances, et pourrait devenir porte-parole du candidat, tandis que Doudou Sarr, ami de Youssou Ndour qui manage ses affaires à Londres, est chargé des relations avec la presse étrangère, lui qui connaît parfaitement les arcanes de la presse anglo-saxonne. Les soutiens, Youssou Ndour en a et des costauds, à commencer par Bara Tall, qui n’a pas fait mystère de ses sentiments envers le combat porté par le leader du Super Etoile. Le lutteur Balla Gaye a donné son aval pour porter le combat de Fekké Ma Ci Bollé en banlieue, et Lamine Diack, même s’il reste discret, apportera son aura internationale. Le musicien reconverti en candidat convoite et s’attelle à avoir à ses côtés des hommes comme Jacques Diouf, ancien boss de la FAO, ou l’ancien Premier ministre et brillant financier Mamadou Lamine Loum, en mal de PS.

Pour l’heure, Youssou Ndour s’attèle à rassembler les 10.000 signatures nécessaires au dépôt de sa candidature, ce qui ne semble pas poser de problèmes, et à mettre en place le montant de sa caution de 65 millions.