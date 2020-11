Québec : Deux morts, cinq blessés dans des attaques à l’arme blanche

Selon les informations de « la Presse », l’homme aurait « égorgé » sa première victime dans le secteur du Château Frontenac. Il était alors armé d’un sabre. Trois jeunes femmes ont trouvé la victime au sol. Son corps avait été « transpercé dans le centre dans le haut du corps », ont-elles dit, ajoutant qu’il y avait « beaucoup de sang ». Elles ont alerté les autorités et quitté rapidement les lieux. Des témoins ont vu le suspect courir, arme à la main. Après avoir commis ce premier acte meurtrier, il aurait poursuivi sa route dans la rue des Remparts, où une seconde personne a été tuée. Le suspect s’est ensuite rendu dans le Vieux-Port, faisant d’autres blessés en chemin. En plus des deux personnes tuées, cinq autres ont été blessées au total. La nature de leurs blessures est « variable », selon le SPVQ, qui n’a pas voulu s’avancer davantage pour le moment.

Vers 1h, le suspect a été arrêté non loin de l’Espace 400e, tout près du Vieux-Port de Québec. Il a été formellement identifié par les policiers, avant d’être transporté dans un centre hospitalier à proximité. C’est un agent de sécurité du Port de Québec qui aurait d’abord repéré le suspect. Ce dernier aurait souffert d’hypothermie, selon plusieurs médias.

La police n’a pas divulgué l’identité du suspect ni celle des victimes, « par respect pour leurs familles ». Selon les premières informations, la voiture du suspect aurait été retrouvée tout près du Château Frontenac. Des policiers y auraient notamment retrouvé l’étui qui contenait le sabre et des bidons d’essence.