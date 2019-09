Que sait-on des soldats sénégalais morts dans un crash d'hélicoptère en Centrafrique.

On en sait un peu plus sur l'identité des soldats sénégalais morts dans le crash de leur hélicoptère, ce vendredi 27 septembre, en Centrafrique. Il s'agit du Sergent Chef Diaw Coulibaly, de l'adjudant chef Mady Coly et du Capitaine Gorgui Founé. Le capitaine Thiam quant à lui, a été grièvement blessé.

Le décès de ces soldats sénégalais a plongé leurs proches dans l’émoi. Un ami de l'adjudant chef que Dakaractu a contacté, a du mal à croire que ce dernier a péri dans le crash survenu ce vendredi matin à Bouar. « Un homme courtois, très disponible. À chaque fois qu'on se rencontrait au détour d'une ruelle, c'était des salamalecs à n’en plus finir », se rappelle-t-il avant d'ajouter « Mady a été un homme d'une ouverture d'esprit sans commune mesure. Quelle perte! »

Une perte énorme pour son épouse et leurs enfants, assure notre interlocuteur qui n'arrive pas à croire que son ami est parti. Passé adjudant chef en 2013, Mady Coly est passé à la Haute autorité pour la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la Protection de l'environnement marin.

Des investigations de Dakaractu, il ressort qu'il n'en est pas à sa première mission sous la bannière des Nations Unies. Il a fait le Darfour, au Soudan. Dans ce pays, il avait fait la connaissance d’une personne qui, au fait de la mort du soldat dévoué et disponible qu'était Mady Coly, ne pouvait pas poursuivre la discussion avec votre serviteur.

Arrivé en Centrafrique, au mois de mai 2019, dans le cadre de la mission onusienne conduite par un compatriote, Mankeur Ndiaye, l'adjudant chef Mady Coly a été victime de l’atterrissage raté de leur hélicoptère revenu de combat, contre des rebelles accusés d'avoir tué des civils en mai dernier. Le capitaine Gorgui Founé était lui aussi du voyage.

A l'instar de l'adjudant chef Mady Coly et du sergent Diaw Coulibaly, il n'a pas survécu au crash. Ses amis sont sous le choc. Les faire parler est presque impossible.

Il n’empêche, on apprendra que le défunt soldat qui est issu de la banlieue dakaroise est un amoureux de l'armée de l'air. Sa dévotion à sa patrie ne souffrait d'aucun doute. Il suffit de se rendre sur sa page Facebook pour en avoir le cœur net. « Sénégal for ever » est son slogan.

On y voit aussi qu'il est marié et était un féru de foot qui supporte Liverpool. En témoignent les nombreux posts qu'il a fait sur le club anglais, vainqueur de la ligue des champions européens, l'année dernière. Sur certains de ses posts, le militaire parle de la mort. Ce vendredi 27 septembre, il a reçu la visite de la grande faucheuse, loin de sa terre natale.