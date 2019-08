Que fait le président Macky SALL à BIARRITZ ?

Nous venons juste de nous poser cette question suite au reportage d’une télévision française sur les coulisses du sommet de Biarritz ;



Cette rencontre annuelle qui regroupe les 7 grands de ce monde, hormis la Russie, répond très bien à sa dénomination de 7 grands. Le reportage de cette chaine française nous montre deux grandes salles principales qui vont accueillir ces hôtes le temps d’un weekend ; c’est important de souligner le temps d’un weekend. En effet la plupart des principaux invités de cette rencontre n’ont commencé à atterrir à Biarritz que deux heures avant l’ouverture officielle. Et les principaux non concernés par cette rencontre, de simples invités y sont depuis près d’une semaine !!!



La première salle aménagée ne compte que 7 fauteuils autour d’une table ronde et un autre cercle de petites tables, nous dis- t- on réservées aux conseillers principaux de ces 7 grands ;

Une autre salle aménagée pour les discussions informelles reprend presque le même format autour des 7 grands.

L’on se demande alors où sont les places réservées aux Chefs d’état surtout africains invités à cette rencontre ? Et bien ça sera sûrement juste pour la photo officielle, le diner d’accueil et peut être la conférence de presse mais aussi des discussions furtives qu’ils auront avec ces grands de la planète que nos télévisions nationales s’empresseront de montrer à l’ouverture de leurs éditions principales.



Il faut le dire, cette comédie de nos dirigeants africains doit s’arrêter !!!

Si nous prenons l’exemple de notre pays, au moment où de nombreuses localités sont dans les eaux, de nombreuses localités qui subissent des coupures d’eau durant des heures, des accidents en séries, des noyades, des hôpitaux incapables de prendre en charge des patients, notre Président est en vacance prenant des photos souvenirs et montrant la beauté des aménagements de Biarritz, la propreté et l’ordre qui y règne.



Monsieur le Président de la République, pour votre image, pour le respect que vous devez au peuple sénégalais, pour l’engagement que vous avez pris de travailler à un Sénégal meilleur, c’est durant cette période hivernale où nos compatriotes rencontrent les plus grandes difficultés que vous devez être présent.



Pourquoi vous devez forcément prendre les vacances au mois d’août, de juillet ou se septembre ?

L’année compte 12 mois durant lesquels vous pourrez choisir vos périodes de repos et d’intimité familiale méritée.

Savez-vous que les Sénégalais prennent leurs vacances ou congés de janvier à décembre pour le bon fonctionnement des institutions et des services ?

Et Si tout le monde choisissez le mois d’août - septembre pour aller en vacance !!!



Etre à Biarritz sans avoir aucune possibilité d’influencer ce qui s’y fait c’est être complice des mesures discutables que prennent ces grandes puissances selon leurs intérêt uniquement.



Nous osons espérer que vous assisterez, au moins, aux obsèques de Amath DANSOKHO, personnage emblématique de la scène politique nationale et africaine. Au revoir Amath !!!



Mbaye Babacar DIAGNE

Ingénieur, Expert Eau/Assainissement

Géographe-Environnementaliste