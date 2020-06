Quatre pays européens sécurisent 400 millions de doses d'un vaccin contre la Covid-19.

Il s’agit, selon leparisien.fr lu à Dakaractu, de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de l’Italie. Ces quatre pays européens seront les premiers servis du vaccin AZD1222 actuellement développé par le laboratoire anglais AstraZeneca.



L’institut de l’Université d’Oxford qui est en train de mettre au point ce vaccin sur lequel ces pays européens placent partiellement leur espoir pour venir à bout du SARS COV-2 qui pourrait bien être saisonnière, a déjà fait ses preuves en élaborant des vaccins contre le Sras ou le Mers ; selon son directeur en France. Le vaccin contre la Covid-19 est développé à partir d’une version affaiblie d'un autre virus, affectant le chimpanzé.



Les premiers essais ont été effectués sur l’homme fin avril, fait noter leparisien.fr selon lequel la prochaine phase consistera à le tester sur 30 000 patients provenant d’Angleterre, des Etats-Unis ou du Brésil et des pays où le virus se propage.



Les premiers résultats sont annoncés pour septembre et les premières livraisons avant la fin de l'année.