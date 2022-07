Le sélectionneur national, Aliou Cissé est à Paris en vacances mais pas que. En effet, il compte mettre à profit son séjour pour rencontrer des joueurs qui sont surtout en instance de départ dans leur club, comme Abou Diallo et Gana Guèye au PSG. En effet, il est important selon lui, que les joueurs soient fixés sur leur avenir, pour qu'ils puissent mieux se préparer, comme c'est le cas avec Sadio Mané.



Face à nos confrères de RFI/France 24, Aliou Cissé a insisté sur le fait que les joueurs soient en forme dès le mois de septembre. Cependant, toujours selon lui, "ce n'est pas parce qu'un joueur ne joue pas en club qu'il n'est pas sélectionnable", s'est-il empressé de préciser.

Sur les changements à venir dans l'équipe championne d'Afrique, le sélectionneur national estime qu'il ne faudrait pas s'attendre à une "grande révolution".



Mais toutefois, estime-t-il, "il y'a beaucoup de choses qui doivent progresser dans cette équipe. Partout où on peut trouver des joueurs qui sont capables de nous apporter un plus, c'est notre devoir d'aller les rencontrer et de parler avec eux. Mais il ne s'agit pas de faire une révolution, parce qu'en réalité, il y a un groupe qui a fait ses preuves et qui est en train de performer ensemble. Mais il est important de renforcer l'équipe et nous y travaillons", a conclu Aliou Cissé...