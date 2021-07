Quarts de Finale/CAN Minifoot : Les affiches connues, les matches démarrent ce jeudi.

La phase des quarts de finale de la CAN minifoot 2021 se jouera ce 15 juillet, à Ilaji international minifootball stadium, à Ibadan au Nigéria. Huit (8) équipes en tout prendront part à cette phase de la compétition continentale. Les supers aigles vont pour ces phases éliminatoires directes ouvrir les hostilités face au Ghana. La rencontre démarrera à 15h locales et 16h GMT. Arrivée 1er dans le classement du groupe A avec 7 points, la Libye affrontera le Burkina Faso. Le match se disputera à 17h locales et 18h GMT.

L'Égypte qui a également prouvé lors des phases de poules avec 12 points au compteur sera confrontée à la Zambie. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 19h locales et 20h GMT. Le Sénégal qui est finalement arrivé 2ème dans le groupe A avec 6 points affrontera la Côte d'Ivoire, 3ème dans le classement de la poule B avec 6 points accumulés. La confrontation entre les lions de la Téranga et les Éléphants sera une belle occasion chez les lions pour prendre leur revanche car ils avaient été battus en finale par les ivoiriens lors de la précédente CAN minifoot.