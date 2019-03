Quartier libre : Les Lions avec leurs familles hier soir et jusqu'à ce dimanche midi

Hier soir à Saly, l’équipe nationale de football avait quartier libre après le match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN et de la CAN 2019 face au Madagascar (2-0). Cet après-midi, Cheikhou Kouaté et ses coéquipiers vont retourner au camp de base de l'hôtel Rhino de Saly. Ensuite ce sera un entraînement ouvert au public à 17 heures, à l'institut Diambars, 48 heures avant le match contre le Mali, en amical.

Certains joueurs de Aliou Cissé ont passé la soirée d'hier et la nuit avec leurs familles et proches. Des retrouvailles qui pourraient de nouveau avoir lieu après le match contre les Aigles du Mali, mardi 26 mars...