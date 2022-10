« Quand personne ne croyait en eux, Aliou Cissé a défendu bec et ongle, Saliou Ciss et Lamine Gassama… Il a besoin de cadres…» (Mbaye Sène, journaliste)

Le journaliste sportif à la DTV est formel : Aliou Cissé tient certes son groupe qui ne devrait pas trop changer pour ce qui est de la prochaine liste de joueurs qui seront convoqués au Qatar. Mais, il aura besoin de ses cadres, à l’image de Saliou Ciss, actuellement dans une situation compliquée (sans club depuis plusieurs mois, et hors des plans de Cissé pour le mondial 2022. Idem pour l’ancien latéral droit des Lions, Lamine Gassama (FC Lausanne Ouchy, D2 Suisse) qui est désormais écarté de la tanière. « Quand personne ne croyait en eux, Aliou Cissé a défendu becs et ongles, Saliou Ciss et Lamine Gassama… Il a besoin des cadres », insiste-t-il