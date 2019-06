Quand Dieu veut perdre un Pouvoir... (Par Thierno Alassane Sall)

Tant que la galerie était occupée par les Ismaila Madior Fall ou les Abdoul Latif Coulibaly, l'illusion pouvait durer, quoique le temps d'une rose. A force de révisions dechirantes de leurs professions de foi, leur verbiage sonnait à la fin comme un des contes des milles et une nuits pour un Roi tropical.



Ils durent débarrasser le plancher (du Conseil des ministres) leur crédibilité ruinée par trop de fables contées. Rideau sur des artistes passés de mode! Place à l'acte suivant



Où le Peuple voit l'armée de réserves des courtisans monter au front. Voici donc le temps des tirs entre amis...



Bien sûr, il y eut bien un feu d'artifice qui donna l'illusion: la BBC avait failli à ses obligations de neutralité pour n'avoir pas recueilli les avis du camp Aliou Sall (pour ne pas dire camp présidentiel); il n'y a pas à ce stade d'exploration d'hydrocarbures de l'argent échangé, et d'autres berceuses pour endormir le peuple dès Timis-le crépuscule, sans dîner pour cause de caisses de l'Etat vidées.



Mais voici que soudain de partout on se tire entre "amis" de l'armée APR (Aakimoo Petrolu Rewmi). L'un, proche conseiller, croit malin de se suicider avec une ceinture bourrée d'explosifs pour entraîner dans sa perte Thierno Alassane Sall. Mais c'est le Maître qui lui tient la laisse, son Ami de toujours pour qui il court partout, renifle, flaire et rapporte du gibier qui est touché. L'aveu étant la reine des preuves, on se demande où sont Dame Justice et Reine Assemblée.



Le bouquet de ce feu d'artifice de tirs amis (comme disait l'armée de Bush empêtrée en Irak), c'est sur TV5 Monde

Cette fois, point besoin de BBC, la traitesse Albion. On se croirait presque sur la RTS (de qui "les professionnels du journalisme indignés par la BBC" n'attendent manifestement aucune once de déontologie, ce qui en dit long sur la sincérité de leur jugement). L'information est de taille, à la dimension du Public international qui est visé: oui Agritrans de Aliou Sall a touché de l'argent pour une consultance dans le domaine agricole. LOL planétaire !!!



Petrole et agricole, quel rapport? C'est pourtant simple, le pétrole (ou Gaz) en lui même ne sert à rien, il faut le transformer par exemple en pesticides ou en engrais pour mieux faire du Blé! Vous suivez? Vous avez dit Blé? c'est-à-dire Pognon, flouze, Xaliss - c'est comme cela qu'on parle dans les familles initiées de Dallas ou de Sicile...ou d'ailleurs.

Or AgriTRANS comme le nom l'indique est spécialisée dans la TRANSformation du Pétrole en Blé. Pour le TRANSport du Blé-Xaliss vers des paradis finaux, le service est disponible sauf que là également, comme sur TV5 où tout devrait être sous contrôle, il y a des risques de tomber entre les mailles des douanes françaises comme avec l'Ami du Boss.



Malheureusement pour le Sénégal, pays pauvre mais digne et jusqu'ici respecté, ce ne sera pas le bouquet final. Moustapha Diakhaté n'a pas fini de vider son chargeur, le Groupement d'intervention de l'APR n'ayant pas aux dernières nouvelles réussi à le déloger de l'appartement 221 d'où il cartonne.



Le commando Yakham, qui sait tout, puisant qu'il est aux bonnes sources, a débusqué officiellement des traîtres tapis au Palais! C'est donc une question de SECURITE NATIONALE. Le Procureur est définitivement et officiellement dépassé. Le Président va t'il décréter L'ÉTAT D'URGENCE ?



Car cette fois ci ce ne sont pas quelques opposants aigris manipulés par la BBC qui pérorent. C'est des TRAITRES OFFICIELS, dont des ministres conseillers (manipulés parTV5?) tapis au Palais.



On comprend mieux pourquoi le Président n'aurait pas reçu le rapport de L'IGE. Ou pourquoi le ministre de la Justice dit qu'il ne l'a pas reçu alors que le Ministre conseiller avait proclamé urbi et orbi qu'il ne pouvait y avoir de rapport puisqu'il n'y avait pas eu de mission commise à cet effet! Vous suivez? Non, on ne suit plus! C'est une histoire de fous!



Cependant, même aux fous, il arrive de dire clair et vrai: oui il y a TRAHISON et même HAUTE TRAHISON !



Quand Dieu veut perdre un Pouvoir, il le rend fou....



Thierno Alassane Sall