Quand Babacar Gaye du PDS apprécie le témoignage de Serigne Mountakha sur Madické Niang

Le témoignage du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, sur Me Madické Niang a fait le tour de la toile. Les disciples Mourides, partout dans le monde, ont manifesté leur fierté et leur félicitations à Me Madické Niang.

C’est le cas de Babacar Gaye, porte-parole du parti démocratique sénégalais (PDS) qui a commenté ce geste de Serigne Mountakha en ces termes : « Akasaa!

Tout talibé Mouride aurait aimé avoir un si profond témoignage de satisfaction de la part du Khalife Général des Mourides. Cette certification vaut mille "Ndigël" de soutien électoral.

Jërëjëf Seriñ Tubaa

Séex Muhammadul Muntaxaa, yagg fi lool te wér! »