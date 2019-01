Qualité réseau mobile en France : Orange en tête, le repreneur de Tigo derrière Bouygues Telecom et SFR

La guerre des compagnies de Télécoms en France, qui contrôlent le marché sénégalais depuis le rachat de Tigo par un consortium dirigé par Xavier Niel de Free, fait rage. Selon le site Capital.fr, pour « la deuxième année consécutive, Orange a reçu le prix de l'opérateur mobile de l'année décerné par la société d'études Qosi. « C'est ce qu'il ressort de son étude sur la qualité d'expérience mobile sur l'année 2018 dont se fait l'écho le site 01net.com. Il rapporte qu'Orange est toujours numéro un sur le débit descendant, celui le plus scruté par les abonnés. Orange atteint en moyenne les 36,8 Mbit/s contre 27,5 pour Bouygues Telecom, 24,2 pour SFR et enfin 16,6 pour Free Mobile, le bon dernier de ce classement », ajoute notre confrère.



« L'étude a effectué un classement qui établit les performances des quatre principaux opérateurs sur de nombreux critères tels que le débit montant, pour lequel Orange truste une nouvelle fois la première place avec 10,4 Mbit/s contre 8,8 Mbit/s pour SFR, 8,4 pour Bouygues Telecom et 5,2 pour Free Mobile. Pour les performances en matière de navigation web, de streaming ou de communications vocales, l’opérateur historique est une nouvelle fois l'opérateur le plus performant », détaille le site.



« Orange n'est malgré tout pas imbattable sur tous les critères puisque Bouygues Telecom et SFR font mieux sur l'envoi des SMS selon l'étude de Qosi. Quant à l’accès au web dans les transports ferroviaires, Bouygues Telecom est à égalité avec Orange en première place avec 68% d'accès. Autre bémol du côté d'Orange, son manque de couverture des zones rurales. Il enregistre un débit descendant de 54,7 Mbit/s dans les grandes agglomérations et de seulement 17,5 Mbit/s en zones rurales », explique encore Capital.fr.