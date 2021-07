Le sélectionneur national des lions du minifoot, Cheikh Sidy Ba, a salué la performance de ses joueurs qui ont réussi leur deuxième sortie dans la CAN 2021 de minifoot qui les opposait au Nigéria, pays organisateur.



"La tactique a payé contre le Nigéria parce que j'avais sensibilisé les jeunes par rapport au mauvais match qu'on a fourni contre la Zambie", a-t-il confié insistant sur la concentration des lions du début à la fin du match. Cependant, il rassure sur les prochaines sorties qui, selon lui, seront des étapes de la marche vers la finale dans la CAN 2021 de minifoot.



"Notre objectif n'a pas changé, c'est aller au bout et pour aller au bout il faut gagner toutes les équipes", a rappelé le sélectionneur national des lions du minifoot.



Le Sénégal a battu le Nigéria par 3 buts à 2 et affrontera, dimanche, la Lybie pour son troisième match comptant pour les phases de groupe. Le Sénégal est en tête du classement dans le groupe A avec 6 points au compteur.