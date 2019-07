Qualification des lions: Macky Sall au Roi Mswati III « vous nous avez portés un vent de bonheur »

La qualification des lions en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations n’a pas laissé indifférent le président de la République Macky Sall et son hôte, le roi de l’Eswatini, Mswati III qui vient de boucler ce vendredi une visite d’Etat de 2 jours en terre sénégalaise.

A l’entame de son allocution qui fait suite à un entretien avec son homologue, le chef de l’Etat a salué l’exploit des lions contre l’Ouganda qu’il considère comme une grande victoire.

Selon Macky Sall, la présence dans la capitale sénégalaise du Roi de l’Eswatini a porté un vent de bonheur à l’équipe nationale, une manière d’adresser de vifs remerciements à ce dernier.

Pour sa part, le roi Mswati III a magnifié la victoire du Sénégal face à l’Ouganda et se dit honoré d’avoir joué de par sa venue un rôle dans cette qualification des lions de la Téranga.

Il a par ailleurs, encouragé l’équipe et lui a souhaité bonne chance pour sa prochaine sortie contre le Benin.