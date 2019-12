Qualification des jeunes déscolarisés, hors-système : La Cosydep dévoile une cartographie des principales initiatives.

Au Sénégal, 1,5 million de jeunes sont déscolarisés, hors-système. Une situation inquiétante selon la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep). En effet cette dernière, en partenariat avec l’Unesco, dans l’optique de sensibiliser, a réalisé une étude qui a permis de cartographier les principales initiatives des organisations de la société civile en faveur de la qualification-certification des jeunes non scolarisés, déscolarisés et analphabètes sur l’ensemble du territoire national. Les résultats issus de cette étude ont permis de localiser des initiatives recensées et présente une répartition régionale des 10.069 bénéficiaires.