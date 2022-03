Scotché à son téléphone, le président de la République est aux anges. Après que Sadio Mané ait marqué le penalty victorieux qualifiant le Sénégal au mondial Qatari de décembre 2022, il a sursauté comme un sprinter pour s'adresser à son interlocuteur au téléphone en ses termes « We get it! C'est la seconde fois » lance-t-il en anglais.



S'adressant aux Sénégalais pour sa toute première et fraiche déclaration, il dit « toutes mes félicitations à l'équipe nationale, il y a eu tellement de stress dans ce match, beaucoup de pression. L'histoire se répète de plus fort belle manière. Le denier but de Sadio Mané nous a sauvés », fait savoir le président de la République, Macky Sall...