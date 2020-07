Quai de pêche de Yoff : Les Pêcheurs se rebellent contre les bateaux.

Les mareyeurs du quai de pêche de Yoff sont montés au créneau pour dénoncer la présence des gros navires de pêche dans leur périmètre d’intervention. En point de presse, ils demandent à l'Etat du Sénégal de les instruire à pêcher à partir de 12.000 miles de la côte, car ils sont confrontés à plusieurs problèmes.



«La covid-19 a beaucoup impacté notre activité et nos recettes ont drastiquement baissé. En plus, les bateaux pêchent à 6.000 miles alors que les pirogues y pêchent aussi. Ils nous empêchent d’avoir le produit et les accidents sont récurrents; on en enregistre presque tous les deux jours. Nous demandons qu'on les emmène à 12.000 miles pour éviter les accidents et nous permettre de bien pêcher», lancent les pêcheurs.