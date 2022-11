Qatar : « Le ministre, chef de délégation, a bien sa chambre et son bureau à l’hôtel des joueurs! » (proche Yankhoba Diattara)

L’information a fait la « Une » de la presse de ce jour : Le nouveau ministre des Sports, Yankhoba Diattara, s’est fait virer de l’Hôtel Handball Association Complex, de Doha qu’occupent les Lions de la Téranga à Doha. Une information qui a mis dans tous leurs états les proches du Ministre qui la jugent « grotesque ».

Ces derniers de préciser d’abord que c’est la FIFA qui prend en charge intégralement le logement des délégations et les joueurs des nations qualifiées. Aucun membre de la délégation n’a le pouvoir d’en virer un officiel.

En outre, précise-t-il, le Ministre des sports, chef de la délégation officielle, « n’a pas seulement sa chambre mais aussi son bureau à l’hôtel des joueurs! » Une chambre cependant qu’il n’a pas préféré occuper, logeant ailleurs. « Une aberration donc de dire que le ministre a été viré par un officiel du reste », s’emporte notre interlocuteur.

« Comment on peut écrire que le Ministre des sports, chef de la délégation officielle, est viré de l’hôtel! c’est le Ministre qui avait décidé lors de la visite de prospection au mois de d’octobre passé, de ne pas loger avec les joueurs ! Il aura sa chambre dans l’hôtel, mais il a décidé de ne pas loger là-bas et il l’avait précisé depuis la première mission. Le Ministre des sports dans sa philosophie, ne cherche à développer une familiarité avec qui que ce soit, il est porteur de la confiance et des orientations du Président de la République pour une participation de qualité du Sénégal à cette Coupe du Monde Qatar 2022 », ajoute-t-il.



Une polémique donc inutile à quatre jours de l’entrée en lice des Lions amputé pour le moment de leur meilleur élément Sadio Mané.