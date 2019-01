QUESTIONS D'ACTUALITÉ - Le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, se prononce jeudi.

Après les chefs religieux, et particulièrement le Khalife Général des Mourides, qui a prié et recommandé que l'effort de paix soit accentué par chaque Sénégalais, voilà que l'une des plus importantes figures coutumières du pays a décidé de se prononcer pour éviter cette escalade de violence qui précède la Présidentielle.



Lors d'un point de presse qu'il déroulera ce jeudi à Dakar dans un hôtel de la place, le Grand Serigne de Dakar lancera aussi un appel à la paix et à la stabilité dans ce pays. Nous sources de nous confier qu'il abordera, par ailleurs, des questions d'actualité diverses.