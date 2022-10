Putsh au Burkina Faso : la France dément toute implication et nie la présence de DAMIBA dans son camp.

Dans un communiqué signé par le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du pays et lu à la télévision nationale, les militaires au pouvoir ont accusé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé la veille, de "planifier une contre-offensive".



Selon eux, "le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba serait au sein de la base française à Kamboinsin, afin de planifier une contre-offensive pour semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité", ont-ils déclaré.



En réaction à ses accusations, le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, "dément formellement toute implication dans les évènements en cours depuis hier au Burkina."



Selon toujours les autorités françaises, "le Camp où se trouvent les forces françaises n'a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba". Ce dernier ne serait pas non plus dans les locaux de l'ambassade de France au Burkina, conclut la même note...