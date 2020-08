Putsch au Mali / La CEDEAO exhorte les militaires à regagner les camps.

La réaction ferme et sans conteste de la CEDEAO n’a pas tardé. La commission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a sorti un communiqué pour dénoncer fermement ce putsch qui est en cours à Bamako au Mali.



En priorité, elle demande aux militaires de regagner les camps. « La CEDEAO appelle les militaires à regagner sans délai leurs casernes », lit-on dans le texte. Sur ce, la CEDEAO demande à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse leur pays.



La CEDEAO manifeste son désaccord à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine



La CEDEAO condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel, note le communiqué qui nous est parvenu.



Cependant, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre toutes les parties maliennes.