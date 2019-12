Pupilles de la Nation : L’ONPN en atelier de partage et d’information pour l’assurance de leur réussite.

L’office national des pupilles de la nation (ONPN) organise ce 18 décembre, un atelier de partage et d’information sous le thème : « Synergie des acteurs de la protection de l’enfance au Sénégal pour le bien être des pupilles de la nation », en la présence du directeur de l’ONPN, Mamadou Saliou Diallo, de Abdou Aziz Ndiaye, président du conseil de surveillance et de Amy Sarr Fall l’ambassadrice de bonne volonté pour l’éducation et la citoyenneté.



Cette rencontre a vu la participation des principaux acteurs de la protection des droits de l’enfant qui interviennent au Sénégal. Cette édition a permis une réflexion autour de la question centrale du bien-être des pupilles de la nation.



Lors du panel, deux sujets ont été développés, à savoir «Les réalisations majeurs de l’ONPN en 2019» et «Promotion et protection des droits de l’enfant au Sénégal : défis et priorités pour une meilleure prise en charge des pupilles de la nation».



L’office national des pupilles de la nation de rappeler, qu’à la date du 3 décembre 2019, l’ONPN a pris en charge 857 pupilles de la nation en leur assurant un accompagnement régulier et dans la période 2017/2019, 949 pupilles ont bénéficié des allocations mensuelles qui sont passées de 30 à 50.000 francs CFA. Et selon l’office national des pupilles de la nation, une prise en charge de l’éducation et de la formation est aussi assurée, grâce à un fort réseau de partenariats publics et privés.



Le directeur de l’ONPN a soulevé la question de prise en charge de ces pupilles une fois l’âge de la majorité atteint. Il a ainsi énuméré les différentes difficultés rencontrées et en demande une assistance afin d’assurer une réussite totale de ces jeunes. Dans ce sillage, l’ambassadrice de bonne volonté pour l’éducation et la citoyenneté, Amy Sarr Fall, a émis l’idée de voir certaines autorités instaurer un quota afin de permettre à ces pupilles de pouvoir intégrer la fonction publique une fois en âge de recherche d’emploi ou même passer l’instauration d’un parrainage avec les entreprises pour leur permettre au moins de trouver un stage.