Puits de gaz de Ngadiaga : Le Feu maîtrisé un mois après l’incendie.

Les américains de la société Halliburton sont finalement arrivés à bout des flammes du puits de Forteza Sénégal qui avait pris feu à Ngadiga.



En effet, le puits de gaz avait pris feu le 19 décembre 2020 au niveau de la plateforme de Ngadiaga. Avec toute la logistique qu'il fallait affréter et les techniciens, il aura fallu attendre plus d'un mois 15 jours pour éteindre les flammes même si, selon une source de Dakaractu, le gaz continue de couler.



Pour rappel, deux décès ont été enregistrés : l'ingénieur Canadien Henry Gunning et un gendarme Sakoura Gaye. L'ingénieur Canadien avait subi des blessures au 3e degré lors de l'explosion alors que le gendarme était, quant à lui, tombé dans un bassin de rétention construit pour les besoins d'extinction des flammes.