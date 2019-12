Publicité abusée de la médecine moderne : Le député Amadou Mame Diop enjoint le ministre de la communication à sévir ...

Lors de son passage devant le parlement sénégalais, le ministre de la communication Abdoulaye Diop a été interpellé par le député Amadou Mame Diop sur les publicités non réglementées de la médecine moderne.

"Pour les publicités abusées de la médecine moderne, je pense qu'il est bon revoir la démarche parce que c'est de l'expertise non certifiée et ça peut-être abusé pour les patients", souligne le député, qui invite le ministre à sévir.

"Il est bon quand même d'encadrer cela, et faire comme avec la médecine moderne afin d'interdire la publicité sur nos chaînes de télévision, même si aujourd'hui la médecine traditionnelle fait partie du quotidien de la population", conclut le député-maire de la commune de Richard Toll...