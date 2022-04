Publication des déclarations de revenus : 150 439 dollars d'impôts fédéraux payés par le président Joe Biden et la première dame

WASHINGTON - Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont payé 150 439 dollars d'impôts fédéraux sur le revenu l'an dernier, après avoir gagné 610 702 dollars, selon leur déclaration d'impôts commune publiée vendredi par la Maison-Blanche avant la date limite de dépôt des déclarations d'impôts lundi.

Cela représente un taux d'imposition fédéral effectif de 24,6 %.

Le salaire du président est de 400 000 dollars. Mais M. Biden a déclaré avoir gagné 378 333 dollars en tant que président, car il n'a pris ses fonctions que le 20 janvier 2021.

Le poste de première dame n'est pas rémunéré.

En plus du salaire de Biden, le premier couple a déclaré 53 000 dollars de pensions et de rentes et 46 000 dollars de prestations de sécurité sociale. Ils ont également déclaré avoir reçu 62 000 dollars de deux sociétés S - Giacoppa Corp. et CelticCapri Corp. qui, selon la Maison-Blanche, ont été créées à la fin de l'administration Obama-Biden pour leurs engagements respectifs en matière de conférences et d'écriture.

Ces sociétés ont été mises en sommeil depuis que Jill Biden a pris ses fonctions et ne servent qu'à recevoir des redevances pour des livres publiés avant le début de l'administration, notamment la publication du président en 2007, "Promises to Keep", a déclaré la Maison Blanche.

Jill Biden a également déclaré avoir gagné 67 000 dollars en enseignant au Northern Virginia Community College.

En plus de leurs impôts fédéraux, les Biden ont également payé 30 765 dollars d'impôts sur le revenu au Delaware, où ils possèdent une maison. Jill Biden a payé 2 721 dollars d'impôts sur le revenu en Virginie.

Leur revenu et leur facture d'impôt fédéral sont similaires à ceux de l'année dernière.

La publication des déclarations de revenus du président est une tradition qui a été rompue pendant les quatre années de Donald Trump à la Maison-Blanche.

La vice-présidente Kamala Harris et le second gentleman Doug Emhoff ont payé 523 371 dollars d'impôt fédéral sur un revenu brut ajusté de 1,66 million de dollars, indique leur déclaration. Soit un taux d'imposition effectif de 31,6 %.

Ils ont également payé 120 517 dollars d'impôt sur le revenu en Californie, 2 044 dollars d'impôt sur le revenu à New York, et Doug Emhoff a versé 54 441 dollars au district de Columbia.

Harris, qui a écrit deux livres non fictionnels et un livre pour enfants, a déclaré avoir gagné plus de 386 000 dollars en tant qu'écrivain.

C'est plus que les 215 548 dollars qu'elle a gagnés en tant que vice-présidente.

Emhoff, qui ne reçoit pas de salaire en tant que second, a gagné 164 740 $ de l'université de Georgetown, où il enseigne à la faculté de droit.



Harris et Emhoff ont versé 22 100 dollars à des œuvres de charité.

