Publication de « Sénégal l’histoire en marche » : Latif face aux défis de l'avenir du quinquennat.

« Sénégal l'histoire en marche, après un septennat bien rempli, un quinquennat face aux défis de l'avenir », c'est le tout nouveau livre de 424 pages que vient de publier l'ancien membre du gouvernement de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Dans ce livre composé de quatre parties, l'auteur rapporte ses observations par rapport à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays depuis ces dernières années. Abdou Latif Coulibaly met en perspective un avenir peint d'idéal certain. Il éclaire également sur une action et son moment. Car selon l'auteur, "nous sommes arrivés à une étape charnière du pays et nous n'avons pas le droit de ne pas engager le débat de la question des hydrocarbures".