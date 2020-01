Publication d’articles scientifiques en langue française : Supdeco et Presses de l'Université du Québec nouent un partenariat.

Les Presses de l'Université du Québec et les Editions du Commerce du Groupe Supdeco ont noué, ce mardi, un partenariat de coédition. Un partenariat qui, selon les deux parties, va permettre aux enseignants chercheurs francophones de publier des articles de caractère scientifique en langue française pour ainsi favoriser le partage des connaissances et rendre disponible certains documents.



Le directeur général adjoint du groupe Supdeco, Abdou Aziz Sy, précise qu’une collection sur la biographie des chefs d’entreprise en Afrique sera créée pour, en effet, inspirer les étudiants-entrepreneurs. Ainsi, il considère le partenariat de coédition comme étant «une chance pour le Sénégal de bénéficier de l'expertise des presses de l'université du Québec».



Pour la directrice des presses de l'université du Québec, Martine Des Rochers, les contenus qui seront proposés concerneront «les réalités africaines notamment celles sénégalaises». Elle a aussi évoqué deux points qui lui semblent importants. Il s'agit de «la mobilité du savoir et la complémentarité, dit-elle, en allusion à une combine d’expertises commerciales».