Publi-reportage / Remise de financement : AFDAL pour la promotion de l'autonomisation des femmes par des projets intégrés

Au total c'est un montant de 512 millions de francs cfa qui a été distribué aux membres de l'association des femmes Deuggu Ak Liggey.

Ce financement est obtenu auprès de l'union des institutions mutualistes communautaires d’épargne et de crédit.

Selon le Dr Anta Sarr Diacko, cette remise de financement entre dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des femmes par des projets intégrés, alliant des activités productives et commerciales et des actions de protection de l'environnement.

Cette association créée depuis 2013, s'active dans des domaines aussi variés que le traitement et la commercialisation du riz de la vallée, la transformation de produits locaux et la gestion de micro-projets...