[ Publi-reportage ] Production de pomme de terre :Swammi agri accompagne les agriculteurs

Afin d’assurer une couverture annuelle des besoins du pays en produits horticoles, la société indienne Swami Agri place les agriculteurs au cœur du système de production de pommes de terre. Swami Agri, filiale du groupe Senegindia a pour objectif de contribuer au développement agricole du Sénégal. En partenariat avec la Fédération de producteurs maraîchers de la zone des Niayes (Fpmn), Swami Agri donne accès depuis 2017 au produit et au service agricole amiliorant ainsi la production de pommes de terre. Nous avons effectué des visites dans quelques champs de la fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes et selon ses acteurs, ce partenariat avec Senegindia est source de rentabilité.



L’agriculture sénégalaise se trouve à un moment de transformation de son histoire, une période de promesses incroyables pour les agriculteurs. Swami Agri travaille en permanence avec la fédération pour mettre à la disposition des agriculteurs, les conditions nécessaires à leur réussite qui se basent surtout, sur un plan de suivi et d’accompagnement bien déroulé. Cela démarre dès l’inscription du producteur auprès de la fédération.



Outre, les avancées significatives notées, pour El Hadji Modou Gadiaga, agriculteur et producteur, il est nécessaire de renforcer la résilience et les moyens de subsidence.



Fournissant les semences, de l’engrais et pré-finance certains aspects de la campagne dont le carburant, Swami Agri s’accorde avec les producteurs sur le prix de vente auquel ils devront la lui revendre à la récolte, la société Sénégalo-indienne va acheter la production et la stocker dans une chambre froide qu’elle a construite à Diamniadio.

Swami Agri voit dans ce partenariat avec les agriculteurs de véritables solutions pour aider à résoudre les défis auxquels la production de pommes de terre est confrontée.



Développer de nouveaux réseaux pour élargir le partenariat avec la fédération des producteurs fait partie de la vision de Swami Agri. Un marché conclu à l’avance avec l’assurance de pouvoir écouler sa production. C’est ce qu’on appelle l’autodétermination et Swami Agri accompagne pour une agriculture compétitive et rentable.