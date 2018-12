Publi-reportage/ Ndouk à Fatick : Mamadou Biguine Gueye gagne le pari de la mobilisation

Biguine pour les intimes, l'ex coordonnateur du Grand parti de Fatick a procédé au lancement officiel de son mouvement dénommé"Malaw". C'était devant une foule immense sortie des quatre coins du grand Ndouck mais aussi de toute la ville et du département. Elle était composée de femmes, de jeunes et de sages. Devant l'honorable député Fada Guene qui a présidé l'événement à la place du ministre des Sports et maire de Fatick, M.Matar Ba, empêché, le jeune leader de Ndouck a harangué et rassuré les militants acquis à sa cause. Après ses vifs remerciements adressés au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble des responsables de Fatick, Biguine a déclaré que Macky Sall sera réélu le 24 février prochain dès le 1er tour grâce à son "excellent" bilan. Il a appelé Malick Gackou, Pierre Goudiabi, Madické Niang, Bougane Gueye Dani, Boubacar camara, entre autres, à rejoindre le président.

Par contre, il a attaqué Ousmane Sonko et Barthélemy Dias qu'il qualifie "d'enfants «égarés qui veulent "semer le chaos" au Sénégal.

Il affirme que le peuple sait choisir et ne va jamais confier ce pays à des tocards revanchards qui ne maîtrisent rien des questions pétrolières et gazières et qui occupent les médias et réseaux sociaux pour raconter des histoires. À côté du député Guene, il y avait aussi le député Bineta Seck, l'administrateur du FDSUT Dr Aly Koto Ndiaye et le DRH du ministère de la Santé M.Ibou Diouf Souka Ndella...