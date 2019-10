Prytanée militaire de Saint-Louis : Le corps professoral et le commandant à couteaux tirés

En cette ouverture des classes, c'est un climat délétère qui règne au Prytanée milliaire de Saint-Louis, où le corps professoral et le commandant sont à couteaux tirés.



Le redéploiement de 16 enseignants de cette institution d’excellence dans d'autres établissements scolaires est la source du mal qui oppose le corps professoral et le commandant.



Alors que parmi ces enseignants redéployés, "certains instituteurs ont capitalisé plus d’une dizaine d’années de service au sein de l’établissement", ce que déplore le collectif des enseignants.



Ces enseignants trouvent la décision du commandement "injuste".



Ils estiment par ailleurs "inacceptable" et comptent faire face à ce qu'ils considèrent comm forfaiture.



Lors d’un face à face avec la presse locale, ce collectif des enseignants met en garde contre un processus "d’enlisement et de contreperformance de l’école dû à une mauvaise gestion de l’établissement et des querelles internes incessantes".



Une situation qui pourrait impacter sur le bon déroulement des enseignements si les autorités ne prennent pas à bras le corps ce problème...