Proxénétisme : une ressortissante nigériane faisait venir des filles à Dakar et les obligeait à se prostituer.

La ressortissante Ometu A. NK. risque deux ans de prison ferme si le juge suit le parquet. Coiffeuse de métier et domiciliée à Ngor, elle a comparu ce mercredi 05 juillet 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de trafic de migrants et proxénétisme. Elle sera édifiée sur son sort le 12 juillet prochain.En effet, la dame Ometu A. NK avait créé un réseau de proxénètes pour se faire de l'argent. Son modus operandi consistait à contacter des filles de son pays en les faisant miroiter des opportunités de travail au Sénégal qui pouvait générer beaucoup d'argent. Pis, la prévenue promettait de leur trouver du travail de vendeur de boisson dans les restaurants huppés de Dakar. C'est ainsi qu'elle a fini par les convaincre. Une fois qu'elles auront foulé le pays, elle les obligeait à se prostituer moyennant une rémunération.À l'entame de la procédure, l'avocat de la défense a soulevé une exception de nullité du procès-verbal. Selon lui, sa cliente a été acheminée sans lui notifier son droit d'être assisté par un avocat de son choix. "Ils ont attendu jusqu'au moment de son interrogatoire pour mentionner cela. Ce qui constitue une violation. On doit lui notifier son droit d'être assisté dès l'interpellation. C'est la raison pour laquelle la défense demande au tribunal d'ordonner l'annulation du procès-verbal de l'enquête préliminaire. Après la demande de rejet du parquet, le juge a décidé de joindre l'affaire dans le fond.À l'enquête préliminaire, l'une des parties civiles a déclaré qu'en novembre 2022, elle a été contactée par la prévenue qui lui avait promis de lui trouver du travail dans un restaurant chic au Sénégal. Et que ce poste va lui apporter beaucoup d'argent. "Une fois à la frontière, j'ai été accueillie par Ometu A. NK à Pikine. Et elle m'a obligé à me prostituer", dit-elle. Une déclaration reconnue à moitié par la mise en cause qui précise qu'elle ne lui a jamais dit de se prostituer.Toujours dans les déclarations de la partie civile, elle a également confié aux enquêteurs que la prévenue lui a coupé les ongles, les aisselles et les cheveux avant de la menacer de la rendre folle lorsqu'elle a voulu prendre la fuite. Par la suite, la prévenue lui a réclamé la somme de 2 millions pour qu'elle puisse être libre et travailler pour elle-même.Quant à l'autre plaignante répondant du nom de Fanta, elle soutient qu'au moment d'arriver à Dakar, elle était enceinte, mais la femme mise en cause l'a battue jusqu'à ce qu'elle perde son bébé. C'est ainsi qu'elle est partie se réfugier à Diamniadio, mais la prévenue l'a suivie jusque là-bas pour réclamer son argent. D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'elle a été interpellée par les gendarmes.