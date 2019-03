Proviseur, censeur et surveillant du lycée Ahoune Sané relevés / Les enseignants de Bignona se radicalisent.

Depuis le relèvement du Proviseur, du Censeur et du surveillant chargé de la reproduction des copies, le torchon continue à brûler entre l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Siaka Goudiaby et les acteurs de l'enseignement à Bignona.

Pour montrer leur courroux, les enseignants du département de Bignona ont décrété ce jeudi un débrayage à 09 heures et une grève totale vendredi. Des informations concordantes font état de la radicalisation de la lutte par une régionalisation du front dès la semaine prochaine. Une manière pour ces enseignants de faire revenir l'inspecteur d'académie sur sa décision.